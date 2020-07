Le tournoi des Six Nations de rugby pourra reprendre au mois d'octobre, a annoncé jeudi World Rugby. Le Conseil de l'instance mondiale a validé jeudi le calendrier provisoire pour la saison 2020.Jeudi, Le Conseil de World Rugby a approuvé une "modification temporaire du Règlement 9 relatif à la libération des joueurs internationaux" pour la fenêtre 2020. La période de mise à disposition des joueurs internationaux s'étend désormais du 24 octobre au 1er week-end de décembre. "La fenêtre internationale temporaire permettra que soient joués les matches reportés du Tournoi des Six Nations (masculin et féminin) les 24 et 31 octobre, d'avoir un week-end de repos le 7 novembre, puis quatre rencontres internationales à la suite", précise World Rugby. Le Six Nations a été interrompu après quatre des cinq journées en raison de la pandémie de coronavirus. L'Italie et l'Irlande n'ont disputé que trois rencontres, leur duel programmé 7 mars ayant été le seul de la 4e journée à être reporté. L'Angleterre est en tête du classement avec 13 points, la France, deuxième, compte le même nombre d'unités. (Belga)