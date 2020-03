Coronavirus - Le Sommet européen de mars se fera par vidéoconférence

La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement des vingt-sept Etats membres de l'Union programmée ces jeudi 26 et vendredi 27 mars à Bruxelles se tiendra par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le président du Conseil européen, Charles Michel.Les Vingt-sept en ont convenu ainsi lors d'une vidéoconférence de trois heures ce mardi, qui faisait suite à une première expérience similaire la semaine dernière. Le format de ces deux réunions n'a pas empêché de prendre des décisions "fortes et claires", a justifié M. Michel. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.