Le Sporting d'Anderlecht a décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les entraînements organisés à Neerpede. La décision, "prise en consultation avec des experts médicaux externes et dans l'intérêt de la santé générale et individuelle", découle des récents développements et mesures de lutte contre la propagation de coronavirus.Le RSCA a aussi déclaré que ses joueurs étrangers étaient autorisés à rentrer dans leur pays d'origine, en "tenant compte des directives nationales et internationales". "Le club demande aux joueurs de rester à leur domicile et d'entretenir leur forme grâce à des programmes d'entraînement individuels définis par le staff", pouvait-on lire dans le communiqué. Anderlecht, qui "veut prendre ses responsabilités dans la lutte mondiale contre la propagation du virus", espère, par cette mesure, "contribuer au lissage de la courbe du nombre d'infections quotidiennes". Le RSCA, qui "maintiendra ces lignes directrices jusqu'à ce que la clarté soit faite en ce qui concerne la suite du championnat", est actuellement 8e de Jupiler Pro League avec 43 points, à une longueur de Malines, 6e et dernier qualifié pour les playoffs I. Pour rappel, le championnat est suspendu jusqu'au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)