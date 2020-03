Le Millenium Stadium de Cardiff, le stade national du Pays de Galles, va devenir un hôpital temporaire pouvant fournir 2.000 lits supplémentaires au système de la santé publique (NHS) galloise dans ses efforts contre la pandémie de coronavirus.Médecins, gestionnaires du stade et ingénieurs spécialisés travaillent actuellement pour créer la nouvelle installation. L'enceinte, aussi appelée Principality Stadium, d'une capacité de 74.000 places, accueille les rencontres des équipes nationales de football et de rugby. "Nous avons mis à disposition l'ensemble du stade pour qu'il puisse être utilisé en fonction des besoins du NHS, y compris les zones d'accueil et diverses autres salles et installations", a précisé dans un communiqué Martyn Phillips, directeur exécutif de la fédération de rugby. "C'est un privilège de pouvoir offrir nos services, nos installations et du personnel pour aider en cette période d'urgence nationale." (Belga)