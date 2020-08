Coronavirus - Le suivi local des contacts est "au point" à Anvers, pas encore l'échange des données

L'équipe locale en charge du suivi des contacts afin de lutter contre la propagation du coronavirus à Anvers annonce dimanche avoir déjà traité "des dizaines de cas complexes". Une moyenne de dix contacts à haut risque ont été identifiés par personne infectée. La mise en quarantaine de ces personnes leur a été à chaque fois "fortement recommandé". Si le suivi des contacts semble au point, l'échange d'informations avec la base de données centrale ne se déroule pas encore comme il devrait, regrette l'équipe locale."Actuellement, nous ne pouvons pas facilement utiliser la base de données centrale", affirme le chef de projet Stefaan Van der Borght. "Ils ne peuvent pas non plus nous transmettre des cas. La coordination est pourtant vraiment cruciale pour un contrôle efficace de l'épidémie." Les initiateurs espèrent que leur projet local pourra contribuer à une diminution du nombre d'infections dans la province la plus touchée en ce moment par la pandémie de Covid-19. Ce dispositif a été mis en place à l'initiative d'un médecin généraliste de Borgerhout, qui, avec le soutien des services de la gouverneure de la province Cathy Berx, s'est rapidement développé en une organisation semi-professionnelle avec de nombreux bénévoles tels que des médecins à la retraite et des étudiants. Ils ont été formés en tant que gestionnaires de cas et agents de terrain pour détecter les contacts à risque et pour guider et convaincre les personnes testées positives à observer la quarantaine. "Grâce à cette bonne coopération, tout est prêt pour s'attaquer de manière très fine aux crises et aux épidémies ultérieures, de sorte que des mesures générales strictes puissent désormais être évitées", estime Mme Berx. Le projet comprend également un volet recherche mené par l'Université d'Anvers et l'Institut de médecine tropicale afin de cartographier la propagation du virus. (Belga)

