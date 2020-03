Le tenor espagnol Placido Domingo a annoncé dimanche qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, tout en se disant "en bonne santé"."Je considère qu'il est de mon devoir d'annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19, aussi appelé coronavirus", a posté sur sa page Facebook le chanteur d'opéra âgé de 79 ans. Lui-même et sa famille se sont mis en quarantaine "aussi longtemps qu'il le faudra" et sont "en bonne santé", a-t-il ajouté. "Mais j'avais des symptômes de toux et de fièvre et j'ai donc décidé de faire le test et le résultat a été positif", a-t-il précisé. Il a exhorté ses admirateurs à respecter les consignes sanitaires et de distanciation sociale données pour endiguer la pandémie et à rester chez eux autant que possible. Le chanteur ne précise pas dans son message s'il se trouve actuellement en Espagne, un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 28.500 cas de contamination et 1.720 morts. Placido Domingo est depuis plusieurs mois la cible d'accusations de harcèlement sexuel, qui l'ont contraint à abandonner son poste de directeur de l'Opéra de Los Angeles et à annuler plusieurs récitals et représentations. (Belga)