Emmanuel Macron, le président de la République française, a annoncé lundi soir qu'aucun grand événement ne pourra se tenir en France au moins jusqu'à la mi-juillet à cause de la pandémie du coronavirus. Le Tour de France cycliste, dernier grand événement sportif dont l'avenir n'est pas encore déterminé, ne pourra donc pas s'élancer le 27 juin de Nice comme prévu.S'il se déroule, il ne pourra donc pas prendre son envol avant la mi-juillet (18 ?). ASO (Amaury Sport Organisation), l'organisateur, n'a pas encore pris de décision sur le report ou l'annulation de la 107e édition de la plus grande épreuve cycliste qui devait se courir du 27 juin au 19 juillet. L'Euro de football a été reporté d'un an (11 juin-11 juillet 2021), tout comme les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021). Au cours de cette même allocution, le président Macron a annoncé que les mesures de confinement en France sont prolongées jusqu'au 10 mai. . (Belga)