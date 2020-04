Le tournoi WTA de Montréal, initialement programmé entre le 10 et 16 août, n'aura finalement pas lieu cette année et sera reporté en 2021 en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé samedi les responsables du circuit féminin de tennis.Le tournoi était menacé depuis la décision du gouvernement de Québec de suspendre tous les événements sportifs et culturels jusqu'au 31 août en raison des risques liés au Covid-19. "En raison des mesures imposées par le gouvernement de Québec (...), la Rogers Cup de Montréal reporte sa tenue à 2021", indique la WTA dans un communiqué. "La WTA rappelle une nouvelle fois que pour elle la santé et la sécurité de tous reste la première des priorités. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous reviendrons en 2021 à Montréal", a-t-elle ajouté. Le Masters 1000 du Canada, disputé à Toronto (Ontario) aux mêmes dates, n'est lui pas concerné par cette décision. L'ATP et la WTA ont suspendu les circuits de tennis masculin et féminin jusqu'au 13 juillet en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Alors que le tournoi de Wimbledon a été annulé, une première depuis la Seconde guerre mondiale, celui de Roland-Garros a été reporté à septembre-octobre. La WTA a précisé samedi que "le circuit féminin reste toujours suspendu jusqu'au 12 juillet. Nous continuons à travailler avec nos partenaires et les tournois pour déterminer quand nous pourrons reprendre les compétitions". "Nous ne prévoyons de prendre aucune décision d'ici le mois prochain", a-t-elle ajouté. (Belga)