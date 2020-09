Le traitement des dossiers des demandes de droit-passerelle par les caisses d'assurances sociales s'est accéléré, ressort-il d'un communiqué envoyé par le ministre des Indépendants, Denis Ducarme.Des retards avaient été constatés pour le mois de juillet dans le paiement de ce revenu de remplacement destiné aux indépendants pour faire face à la crise du coronavirus. Le rythme de traitement des demandes du mois d'août est revenu au niveau du printemps dernier: 109.861 indépendants ont introduit une demande de droit passerelle pour le mois passé et, malgré le dépôt de 19,4% des demandes entre le 3 et le 10 septembre, soit 18.000 dossiers supplémentaires, les caisses ont déjà pu traiter 90% de l'ensemble des dossiers pour le mois d'août. Le ministre a rencontré les caisses d'assurances sociales et une circulaire a été prise pour accélérer le traitement des dossiers complexes. Une nouvelle rencontre aura lieu en fin de semaine avec les caisses. (Belga)