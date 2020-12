Coronavirus - Le variant anglais du Covid découvert en Chine

Le nouveau variant du Covid-19 détecté au Royaume-Uni a été découvert en Chine chez une étudiante de retour de ce pays, ont annoncé les autorités.Dans un communiqué rédigé mercredi, le Centre de contrôle et prévention des maladies (CDC) a rapporté que cette nouvelle souche avait été isolée chez une femme de 23 ans rentrée à Shanghai le 14 décembre en provenance du Royaume-Uni. Le variant a été découvert le 24 décembre dans ses échantillons d'analyse. Pékin avait annoncé le même jour la suspension de ses vols avec la Grande-Bretagne. Cette souche est la première du nouveau variant à être importée en Chine "et pose une grave menace à la prévention et au contrôle du Covid-19" dans le pays, selon le communiqué. En conséquence, plusieurs mesures de contrôle ont été prises, notamment la mise à l'isolement de la malade. Ses contacts ont été retracés, notamment les passagers et le personnel de vol qui se trouvaient près d'elle pendant son voyage en avion. "Les lieux spécifiques par où elle est passée sont entièrement désinfectés", selon le CDC. Le nouveau variant du coronavirus détecté au Royaume-Uni est 50% à 74% plus contagieux que les autres souches existantes, selon les experts. A la suite de son apparition, une cinquantaine d'Etats ont suspendu ces dernières semaines les arrivées de voyageurs en provenance de ce pays. Le variant britannique a déjà été retrouvé dans plusieurs pays, comme le Canada, les Etats-Unis, le Portugal, la France, la Jordanie, la Corée du Sud ou encore le Chili. La Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition il y a un an, a depuis pratiquement enrayé l'épidémie. Le pays a fermé fin mars ses frontières à la plupart des voyageurs étrangers et a drastiquement réduit ses liaisons aériennes avec le reste du monde. (Belga)

