Coronavirus - Le Zimbabwe va débuter sa campagne de vaccination la semaine prochaine

Le Zimbabwe commencera la semaine prochaine sa campagne de vaccination contre le Covid-19, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, ce qui en fera le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants.Lundi, le Zimbabwe recevra une première livraison de vaccins de la firme chinoise Sinopharm. Un total de 800.000 doses de ce vaccin seront livrées au Zimbabwe d'ici à mars, dont 200.000 offertes par le gouvernement chinois. "Le vaccin sera immédiatement distribué dans toutes les provinces et tous les districts", a souligné le ministère, sans préciser le nombre exact des doses attendues la semaine prochaine. "Le programme de vaccination commence la semaine prochaine après la réception par le pays du premier lot" de doses de vaccin contre le Covid-19, a ajouté le ministère. Le Zimbabwe, à l'économie et au système de santé sinistrés, a prévu un budget de 100 millions de dollars pour la vaccination contre le coronavirus, qui sera gratuite. Les autorités visent un objectif de 10 millions de personnes vaccinées, soit environ les deux tiers de la population. Si les vaccinations commencent la semaine prochaine, le Zimbabwe deviendra le premier pays d'Afrique australe à vacciner sa population. A ce jour, plus de 34.000 cas de contamination ont été enregistrés dans le pays, dont 1.380 décès, mais ces chiffres sont considérés comme largement sous-évalués en raison d'une capacité de test insuffisante. (Belga)

