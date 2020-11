Coronavirus - Léger recul des infections et hospitalisations

Les nouvelles contaminations au coronavirus étaient toujours en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important, selon le bilan provisoire de jeudi matin de l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 26 octobre et le 1er novembre, 14.091,7 cas en moyenne ont été recensés chaque jour, soit un recul de 6%.Au total, 468.213 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie. Les admissions à l'hôpital atteignent, en revanche, une moyenne quotidienne de 679,9 entre le 29 octobre et le 4 novembre, soit une hausse de 15%. Actuellement, 7.405 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, soit un léger recul de 1%, dont 1412 en soins intensifs (+4%). La Belgique a recensé en moyenne 146,7 décès quotidiens dus au coronavirus sur la période considérée (+75). Au moins 12.331 personnes ont succombé au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie. L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.774,4 (+84%). Enfin, le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 28,5% à l'échelle nationale. (Belga)

