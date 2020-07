Coronavirus - Les bourgmestres flamands informés des contaminations quartier par quartier

Les bourgmestres et administrations locales au nord du pays auront la possibilité dès ce vendredi de connaître les niveaux de contamination à l'échelle de quartiers, a annoncé jeudi soir le ministre flamand du Bien-Etre, Wouter Beke (CD&V), sur le plateau de l'émission Terzake. Les administrations locales auront accès à un tableau de bord en ligne leur permettant de voir où en sont les niveaux de contaminations et ce, jusqu'à l'échelle de quartiers.Les communes sont demandeuses de disposer d'une vue plus fine du nombre de contaminations sur leur territoire dans un souci de mieux lutter contre la propagation du virus. (Belga)

