Coronavirus - Les contrôles techniques flamands reprennent d'autres activités

Les centres de contrôle technique de véhicules vont reprendre de nouvelles activités lundi en Flandre, après avoir déjà partiellement rouvert leurs portes fin mars. La ministre flamande compétente, Lydia Peeters, l'a convenu avec la coupole du secteur, le GOCA.Le 17 mars, ils avaient fermé leurs portes, pour ensuite reprendre partiellement le 25, pour les véhicules prioritaires, de société et de transport. Lundi, un nouveau pan d'activités va s'y ajouter, notamment le contrôle des voitures de seconde main en vue de la revente, ainsi que des camionnettes et des véhicules agricoles. Les contrôles périodiques de voitures de particuliers ne sont pas encore autorisés à reprendre. Côté wallon, certains centres de contrôle technique avaient partiellement rouvert la semaine dernière, sur rendez-vous, uniquement pour certaines démarches concernant des véhicules professionnels et des secours. (Belga)

