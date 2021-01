L'équipe nationale masculine belge de rugby ne se rendra pas en Roumanie pour jouer le 7 février face à son homologue roumaine lors de la cinquième et dernière journée du Championnat d'Europe de rugby. Le gouvernement belge ne le permet pas en raison de la crise du coronavirus, rapporte Rugby Europe, la fédération européenne, vendredi."Rugby Europe a été informé par la Fédération belge de rugby qu'étant donné la situation actuelle du Covid-19, les autorités belges ne permettront pas à l'équipe nationale de se rendre en Roumanie, bien qu'il n'y ait actuellement aucune restriction en Roumanie concernant les matchs du championnat de Rugby Europe", peut-on lire dans le communiqué. Le match devait avoir lieu le dimanche 7 février. Dans les prochains jours, le conseil d'administration de Rugby Europe se réunira pour décider de l'issue du match et des conséquences sur la compétition. A l'origine, le match devait avoir lieu le 14 mars 2020, mais la crise du coronavirus a entraîné son report. Les Diables Noirs occupent la cinquième place du championnat d'Europe de rugby avec 7 points après quatre matchs disputés. La Roumanie est sixième et dernière au classement avec cinq points, soit deux de moins que la Belgique. Lors de l'édition précédente, les Belges avaient terminé à la cinquième place de ce tournoi des Six Nations B. Ils avaient ainsi évité un match de barrage contre le vainqueur du Trophée Rugby Europe, le niveau inférieur dont le vainqueur se maintient ou est promu au plus haut niveau. (Belga)