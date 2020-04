Un peu plus d'un mois après les premières mesures de confinement destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19, des inquiétudes demeurent en ce qui concerne le respect des droits humains en Belgique, avertit samedi Amnesty International. L'organisation appelle à placer ces droits au coeur de la stratégie de sortie de crise."Même si le gouvernement peut compter sur une société civile très active, il est du devoir des autorités de minimiser l'impact de cette crise sur les personnes vulnérables. De sérieux efforts doivent être réalisés de ce point de vue", estime Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, cité dans un communiqué. Pour l'organisation, des mesures fortes doivent être prises pour protéger les personnes en situation de pauvreté, sans-abri, migrantes et demandeuses d'asile et sans-papiers, sans oublier les travailleurs et travailleuses du sexe. Les lieux de détention sont également une source d'inquiétude pour Amnesty. C'est le cas des centres fermés, mais aussi des prisons, pour lesquels le contrôle externe est suspendu. Si Amnesty International se félicite des initiatives prises pour protéger les victimes de violence domestique, elle appelle par ailleurs à une pérennisation de ces mesures, dont certaines "répondent à un déficit structurel qui préexistait" à la crise du coronavirus. Amnesty International s'alarme également de la situation des personnes âgées, particulièrement dans les maisons de repos. "Les nombreux témoignages concernant notamment les manques de personnel, d'équipements de protection, d'oxygène et de possibilités de tests peuvent indiquer que les autorités n'accordent pas suffisamment d'attention aux droits des personnes âgées." En outre, l'organisation tient à l'oeil les éventuelles entraves à la liberté de circuler ou au droit à la vie privée. "Amnesty International demande que les droits humains soient au cœur de la stratégie de sortie de crise", souligne l'ONG. (Belga)