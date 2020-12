Les Etats-Unis ont acheté 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna contre le Covid-19, a annoncé vendredi le ministère américain de la Santé dans un communiqué.Elles s'ajoutent aux 100 millions de doses de ce vaccin déjà pré-commandées par le pays à la société de biotechnologie américaine. Les Etats-Unis ont également acheté 100 millions de doses du vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech. Ces deux vaccins doivent encore être autorisés par l'Agence américaine des médicaments (FDA). Un comité consultatif doit se réunir jeudi prochain pour rendre son avis sur le vaccin de Moderna, après étude des données complètes des essais cliniques. Ce comité a déjà recommandé à la FDA d'autoriser le vaccin de Pfizer/BioNTech, et la décision de l'agence est attendue de façon imminente. "Cette nouvelle acquisition des autorités fédérales doit donner aux Américains une plus grande confiance encore dans le fait que nous aurons assez d'approvisionnement pour vacciner tous les Américains qui le veulent d'ici le second trimestre 2021", a déclaré le ministre de la Santé Alex Azar, cité dans le communiqué. Moderna a précisé dans un communiqué distinct que ces doses supplémentaires seraient distribuées durant le deuxième trimestre 2021. En ce qui concerne les 100 millions de doses précédentes, sous réserve d'une autorisation par les autorités sanitaires, "environ 20 millions seront distribuées d'ici la fin décembre 2020, et le reste durant le premier trimestre 2021", a confirmé Moderna. Les Etats-Unis ont également acheté des doses auprès de deux autres groupes très avancés dans le développement de leur propre vaccin. D'une part 100 millions de doses auprès de Johnson & Johnson, qui pourrait demander une autorisation de commercialisation fin janvier ou début février selon Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l'opération Warp Speed du gouvernement. Et d'autre part 300 millions de doses à AstraZeneca/Oxford, qui pourrait en faire de même fin février ou début mars. (Belga)