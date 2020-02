Coronavirus - Les Etats-Unis envoient du matériel médical au Laos

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir envoyé du matériel médical au Laos dans le cadre d'un programme de 100 millions de dollars destiné à enrayer la propagation du nouveau coronavirus.L'Agence internationale pour le développement (USAID) a indiqué avoir notamment envoyé 440 lunettes de protection et 1.500 blouses chirurgicales au Laos, pays frontalier de la Chine, où a débuté l'épidémie. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pomepo avait annoncé vendredi avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés à combattre le virus, qui a déjà tué plus de 900 personnes. "Vous commencerez à voir plus d'annonces au fur et à mesure que nous commencerons à calculer le montant de l'aide nécessaire", a indiqué à la presse Jim Richardson, en charge de ces aides au département d'Etat. Cette annonce intervient alors que le gouvernement de Donald Trump cherche à réduire de près de moitié les fonds destinés à soutenir les initiatives mondiales en matière de santé dans son projet de budget fédéral 2021. Le Laos, les îles du Pacifique, la Birmanie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont selon M. Richardson considérées comme prioritaires dans le budget des Etats-Unis, qui entendent se présenter comme une alternative pour ces pays, face à une Chine de plus en plus interventionniste. (Belga)

