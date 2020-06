Apprécier un café en terrasse ou en bord de plage: les Français ont renoué mardi avec leurs habitudes, même si la prudence restait de mise face à un virus qui a fait près de 30.000 morts et entraîné une profonde récession."La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! ", a salué Emmanuel Macron sur Twitter. Grâce à la poursuite du ralentissement de l'épidémie depuis le début du déconfinement le 11 mai, le gouvernement a décidé le passage en phase 2, synonyme d'un quasi retour à la normale. L'épidémie a tué 28.940 personnes en France, selon le bilan publié mardi soir. Il y a eu 84 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français et 23 dans les établissements sociaux et médico-sociaux au cours des derniers jours, portant le total des nouveaux décès à 107. Le nombre de patients en réanimation (1.253) continue de diminuer. Laissés de côté lors de la première phase du déconfinement, les cafés, bars et restaurants sinistrés par plus de deux mois de fermeture se sont préparés activement depuis plusieurs jours à accueillir du public. Et partout, on s'est pressé pour prendre un café en terrasse, face à la mer. En zone orange (Ile-de-France, Guyane, Mayotte), les régions davantage sous pression face au coronavirus, seules les terrasses peuvent accueillir des clients. En zone verte, à l'intérieur, pas plus de dix clients par table et un mètre minimum entre chaque groupe. Mais certains établissements ne rouvriront pas tout de suite: trop compliqué ou pas rentable. C'est aussi la fin de l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi, une mesure très attendue par des habitants de grandes villes avides de grand air ou des familles séparées par la distance pendant plus de deux mois. Après la réouverture des parcs et jardins partout samedi, les plages, musées, monuments, zoos ou encore les théâtres vont pouvoir rouvrir progressivement, en respectant certaines règles de distanciation ou de port du masque. Pour les cinémas, il faudra attendre le 22 juin. Côté Education nationale, tous les collèges et les lycées de France vont ouvrir progressivement. Pour aider à contrôler la propagation du virus, qui cirucle toujours, l'application de traçage StopCovid a finalement été lancée mardi soir. Elle a été rendue disponible au téléchargement pour les smartphones fonctionnant avec Android dans le magasin d'applications Google Play vers 16H00, et sur celui d'Apple vers 19H00. (Belga)