Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021 est "très irréaliste" à moins de découvrir un vaccin contre le coronavirus d'ici là. C'est ce que le professeur Devi Sridhar, titulaire d'une chaire de santé publique mondiale à l'Université d'Édimbourg, a affirmé vendredi à la BBC."Les scientifiques nous disent que cela pourrait être possible. Je pensais que ce serait dans un an ou un an et demi, mais on nous dit que cela pourrait se faire plus tôt", a déclaré Devi Sridhar. "Si nous obtenons un vaccin d'ici l'année prochaine, je pense que les Jeux Olympiques sont réalistes. Le vaccin changera la donne. Un vaccin efficace, abordable et disponible", a poursuivi Sridhar. "Si nous n'obtenons pas de percée scientifique, alors je pense que cela semble irréaliste", a-t-elle ajouté. Le mois dernier, le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs japonais ont annoncé le report des Jeux d'été de Tokyo à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les Jeux Olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août. (Belga)