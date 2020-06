Les Néerlandais de moins de 18 ans ne sont plus tenus de respecter la règle de la distanciation physique, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte, mercredi en conférence de presse. Les écoles secondaires devront donc moins tenir compte de la mesure sanitaire la plus importante imposée par le gouvernement."Les risques sont moindres pour les jeunes", a souligné le Premier ministre. "Ils sont moins vite infectés et si cela arrive, les conséquences sont moins graves pour eux." Cela signifie un retour à la pleine occupation des établissements scolaires après l'été. Cependant, le risque - pourtant faible - de contamination "ne contrebalance pas les effets négatifs de la situation actuelle sur le bien-être des jeunes", a, pour sa part, déclaré la ministre de l'Éducation, dont les services ont prévenu que des adaptations seront nécessaires. Les élèves ne seront plus obligés de rester à distance les uns des autres, mais la consigne reste de vigueur pour le personnel scolaire. (Belga)