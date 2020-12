Coronavirus - Les premières doses de vaccin sont arrivées en France

Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont été acheminées samedi matin peu avant 7h00 à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne, selon une journaliste de l'AFP sur place.La vaccination commencera dimanche en France, où plus de 62.000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus, comme dans toute l'Union européenne. Les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon. (Belga)

