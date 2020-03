Coronavirus - Les USA pourraient limiter les déplacements domestiques

Les Etats-Unis d'Amérique pourraient limiter les voyages intérieurs pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus dans le pays, selon un haut-fonctionnaire américain cité dimanche par l'agence dpa.Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national américain pour les allergies et maladies infectieuses, était interrogé sur la possibilité pour les USA de considérer des mesures internes, après la mise en quarantaine d'une large partie de l'Italie pour lutter contre la progression de l'épidémie de coronavirus. "Nous ne voulons pas alarmer la population, mais vu l'épidémie que nous observons, tout est possible", a indiqué M. Fauci sur la chaine américaine Fox News. "Je ne pense pas que cela serait aussi draconien que d'interdire tout va et et viens vers l'intérieur et l'extérieur", toutefois il a évoqué "une distanciation sociale" avec des restrictions pour limiter les voyages et garder la population hors des endroits fort fréquentés. M. Fauci a évoqué 400 cas d'infection aux USA, alors que les données collectées par l'université Johns Hopkins pointent vers 500 infections. Le nombre de décès imputés au Covid-19 était dimanche de 21 en Amérique, alors que l'Etat de Washington, le plus touché, a confirmé de nouveaux morts. Cinq Etats américains, dont les très peuplés Etats de New York et de la Californie, ont déclaré l'état d'urgence pour juguler l'épidémie du nouveau virus. (Belga)

