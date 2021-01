Coronavirus - Les voyageurs arrivant en Angleterre devront présenter un test Covid négatif

Tous les voyageurs arrivant en Angleterre, y compris ceux qui y résident, devront dès la semaine prochaine présenter un test négatif au nouveau coronavirus effectué dans les 72 heures avant leur départ, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.Même en cas de test négatif, les personnes en provenance de pays "à haut risque" visés par les mesures de quarantaine devront continuer à s'isoler durant dix jours, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Cette mesure vise à protéger le pays "contre les nouvelles souches de coronavirus comme celles observées au Danemark et en Afrique du Sud", a-t-il expliqué. Avec la quarantaine, "les tests effectués avant le départ fourniront une ligne de défense supplémentaire, nous aidant à contrôler le virus tandis que nous déploierons le vaccin de manière soutenue au cours des prochaines semaines", a ajouté le ministre des Transports, Grant Shapps. Confronté à une flambée des contaminations attribuée à un variant du virus, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé par l'épidémie en Europe, avec plus de 78.500 décès survenus dans les 28 jours d'un test positif. Les personnes arrivant par train, ferry ou avion devront présenter leur test négatif avant d'embarquer et pourront être contrôlés à leur arrivée, les contrevenants risquant une amende immédiate de 500 livres (553 euros). Des exceptions sont prévues, notamment pour les transporteurs routiers et les enfants de moins de 11 ans. Depuis mi-décembre, la quarantaine de dix jours peut être écourtée à cinq jours en cas de dépistage négatif réalisé au moins cinq jours après l'arrivée, une mesure qui était destinée à relancer l'industrie du voyage. (Belga)

