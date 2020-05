Coronavirus - Liège va généraliser la zone 30 et identifie 35 km à aménager pour la mobilité douce

La Ville de Liège a l'intention d'instaurer le 30km/h comme vitesse de circulation de référence sur le territoire de la ville, le 50 km/h devenant l'exception, annonce-t-elle dimanche dans un communiqué. Ce principe débutera par l'installation d'une large "zone 30" dans l'hyper-centre. Les autorités communales ont par ailleurs identifié 35 kilomètres de voiries pour lesquelles des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes pourraient être réalisés tant par le Service public de Wallonie (SPW) que par le service des Travaux.Sur demande du bourgmestre Willy Demeyer, un groupe de travail réunissant les différents services concernés sera chargé d'étudier les aménagements proposés et de les mettre en œuvre rapidement. Le secteur associatif et les représentants des cyclistes, dont le Gracq, seront aussi associés à la réflexion. La Ville de Liège a également sollicité la "participation active" de la Région wallonne. Sur ces 35 kilomètres, les usagers devraient voir apparaître des couloirs vélos sur les axes reliant le centre-ville à la périphérie, des espaces cyclistes sur les ponts ou encore des agrandissements d'espaces partagés entre cyclistes et piétons et des piétonnisations (ou limitations en circulation locale) en phase de test. Le passage de rues en rues cyclables est aussi envisagé. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.