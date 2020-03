Le match des 8e de finale retour de la Ligue des Champions Juventus Turin-Lyon se disputera bien le 17 mars à huis clos et à Turin, a confirmé mardi soir le président de l'OL, Jean-Michel Aulas."Nous avons une lettre de l'UEFA qui nous indique que le match sera à huis clos et à Turin", a dit à l'AFP Jean-Michel Aulas, confirmant des informations parues dans le journal L'Equipe. "C'est quelque chose de différent des propos tenus par le premier ministre italien lundi qui déclarait qu'aucun match ne devait se jouer et que les compétitions étaient suspendues avant de dire que cela ne concernait que les matches nationaux et pas internationaux", a-t-il ajouté. "C'est pour cela que notre équipe U19 a joué à Florence en Youth League contre Atalanta Bergame dont le club est en plein dans le cluster. Nous sommes étonnés par rapport à cela", a précisé le président de l'OL. "Nous allons prendre des précautions. Nous n'irons à Turin que sur la journée du match. C'est à 45 minutes d'avion de Lyon. Nous ferons l'état des lieux des joueurs avant d'y aller et au retour. Nous allons désinfecter l'hôtel où nous devons nous rendre pour la mise au vert le jour du match", a précisé le dirigeant lyonnais. (Belga)