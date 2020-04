Coronavirus - Mexique: les mesures n'arrêtent pas la criminalité

Les mesures de distanciation sociale décrétées au Mexique pour limiter la propagation du nouveau coronavirus n'ont pas freiné la criminalité, contrairement à ce qu'espérait le président Andres Manuel Lopez Obrador."Nous nous attendions en mars à une baisse considérable (des crimes, ndlr.) mais malheureusement ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse. Le Mexique a enregistré un record de 2.585 homicides en mars. L'année 2020 pourrait dépasser 2019 et ses 35.588 meurtres. La plupart des faits sont attribués à des gangs criminels. Le Mexique a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes et de nombreux espaces publics ont fermé. Il n'y a pas de restrictions de déplacements et les magasins, restaurants et aéroports restent ouverts. Le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique latine a recensé 1.688 cas de Covid-19 et 60 décès. (Belga)

