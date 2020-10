Les joueurs du Club de Bruges Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Michael Krmencik ont été testés positifs au coronavirus tout comme le CEO Vincent Mannaert. Le club champion de Belgique en titre l'a annoncé dimanche.Mignolet, Krmencik et Kossounou figuraient tous les trois sur la pelouse lors du match face au Standard qui s'est ponctué sur le score de 1-1. Les trois joueurs manqueront donc le déplacement au Zenit Saint-Pétersbourg mardi en Ligue des Champions. "Samedi matin, toute la délégation du FC Bruges a été testée en vue du match de Ligue des Champions au Zenit", ont précisé les Blauw & Zwart dans leur communiqué. "Les internationaux Simon Mignolet et Odilon Kossounou et l'attaquant Michael Krmencik ont été testés positifs tout comme le CEO Vincent Mannaert. Jeudi, tous les tests passés selon le protocole de la Pro League s'étaient révélés négatifs. Ils ne présentent aucun symptôme et ont été placés en quarantaine. Ils ne feront donc pas le voyage en Russie." (Belga)