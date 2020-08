Coronavirus - Moins de 500 contaminations par jour en Belgique, le nombre de décès frôle les 10.000

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a à nouveau baissé de 15% entre le 14 et le 20 août par rapport à la période de sept jours qui précède, pour s'établir à une moyenne quotidienne de 493,3, ressort-il des derniers chiffres publiés lundi matin par Sciensano. Un recul similaire avait déjà été constaté dimanche.La Belgique comptabilise désormais 81.936 contaminations au Covid-19, pour 81.468 dans le bilan de dimanche matin (+468). C'est le huitième jour d'affilée que les nouveaux cas positifs sont de moins en moins importants, passant sous la barre des 500. Pour la première fois depuis plusieurs jours, leur nombre se stabilise (0%) dans la région de Bruxelles. Entre le 14 et le 20 août, 881 d'entre elles y ont été détectées, soit deux de plus qu'une semaine plus tôt. Le virus gagne encore du terrain dans les provinces du Hainaut (avec 43 nouveaux cas quotidiens en moyenne, +18%) et du Brabant flamand (38,4, +17%). Il en perd par contre en province d'Anvers, où 775 infections ont été confirmées en une semaine (moyenne de 110,7, -31%) soit 346 de moins que la semaine précédente. L'épidémie ralentit aussi à Liège, avec 264 cas recensés sur sept jours et une moyenne quotidienne de 37,7 (-38%), au Luxembourg, avec 47 contaminations, soit 6,7 par jour (-34%), et en province du Brabant wallon. On y recensait en effet 74 cas entre le 14 et le 20 août, c'est-à-dire environ 10,6 quotidiennement (-36%). L'incidence, soit le nombre de cas enregistrés pour 100.000 habitants, est de 65,5 en deux semaines. Le nombre de décès dus au coronavirus enregistrés depuis le début de la crise frôle, lui, les 10.000, s'établissant à 9.992. Il y en a eu 8,6 en moyenne sur la dernière période de sept jours pour laquelle on dispose de données consolidées, un chiffre stable (0%) par rapport à la semaine du 7 au 13 août. Les hospitalisations perdent du terrain, là aussi de 15%, pour atteindre une moyenne quotidienne de 28 entre le 14 et le 20 août. La Belgique recense désormais 18.879 admissions depuis l'arrivée du coronavirus dans le pays. (Belga)

