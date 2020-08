Coronavirus - Moins de nouveaux cas de contamination mais les décès et hospitalisations en hausse

Les nouveaux cas de contamination au coronavirus continuent de ralentir en Belgique alors que les décès et les hospitalisations sont toujours en hausse, selon les données diffusées mardi par l'Institut de santé publique Sciensano.Entre le 8 et le 14 août, il y avait en moyenne 532,6 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. Au total, 78.534 contaminations ont été enregistrées. Durant cette même période, 8,6 personnes sont décédées du virus en moyenne soit 100% de plus par rapport à la semaine précédente. Au total, 9.944 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Belgique. La moyenne des nouvelles hospitalisations a augmenté de 24% durant cette période à 33,1 par jour. (Belga)

