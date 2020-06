La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, souhaite rendre le port de masques buccaux obligatoire aux États-Unis afin d'endiguer la pandémie de coronavirus, a-t-elle déclaré dimanche à la chaîne américaine ABC. Le gouvernement devrait enfin prendre au sérieux la menace de cette pandémie, a-t-elle lancé.Mme Pelosi a appelé le président Donald Trump à prendre lui-même une telle initiative. "Les vrais hommes portent des masques. Soyez un exemple pour le pays et faites-le. Ce n'est pas pour vous protéger. C'est pour protéger les autres et leurs familles." Elle a ajouté que le CDC, l'équivalent américain de l'Inami, recommande de se couvrir le nez et la bouche mais n'a pas inclus ce conseil dans ses lignes directrices afin de ne pas irriter Donald Trump. Dans certains États et villes, le masque est déjà obligatoire. Les États-Unis ont recensé, jusqu'à présent, plus de 2,5 millions de cas de contamination au SarS-CoV-2, auxquels se sont ajoutés 40.000 nouveaux cas ces derniers jours. Le nombre de morts dus au Covid-19 dans le pays avoisine les 130.000. (Belga)