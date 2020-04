Coronavirus - "Nous vaincrons" le coronavirus, assure Elisabeth II d'Angleterre

Nous vaincrons" le coronavirus, a lancé dimanche la reine Elisabeth II dans une très rare allocution télévisée adressée aux Britanniques en pleine pandémie. "Nous vaincrons - et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous", a assuré la reine dans un discours enregistré au château de Windsor alors que le nouveau coronavirus a fait près de 5.000 morts dans le pays."Je m'adresse à vous dans une période difficile. Une période de perturbation dans nos vies, une perturbation qui a causé du chagrin à certains, de nombreuses difficultés financières et changé notre vie quotidienne", a déclaré Elizabeth en ouverture de son allocution. Elisabeth II a également remercié le personnel soignant qui lutte contre la pandémie de Covid-19 ainsi que les Britanniques qui restent chez eux pour éviter la propagation du virus. "Je veux remercier tous ceux qui sont en première ligne" dans les soins de santé du système public NHS "et tous les autres soignants", a souligné la reine, ainsi que "tous ceux d'entre vous qui restent à la maison, aidant ainsi à protéger les plus vulnérables", a dit la souveraine. "Même si nous devons endurer encore plus, nous devrions trouver du réconfort dans la conviction que des temps meilleurs reviendront", a assuré la reine de 93 ans. Elizabeth s'était adressée pour la première fois aux Britanniques il y a près de 80 ans. En octobre 1940, alors qu'elle était âgée de 14 ans, elle avait adressé à la radio un message d'encouragement à des enfants qui devaient être évacués en raison de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Mis à part son message de Noël annuel, la Reine n'a prononcé que quatre discours à la télévision au cours de ses 68 années de règne. Elle avait ainsi prononcé un discours pendant la guerre du Golfe, après la mort de la princesse Diana, après la mort de sa mère et un pour son jubilé de diamant. (Belga)

