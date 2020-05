L'équipe nationale belge féminine de football connait désormais son calendrier pour la fin de l'année 2020. Chamboulé par la pandémie de Covid-19, il a été dévoilé mardi par l'Union belge de football (URBFSA), qui l'a proposé à l'UEFA.Les Red Flames d'Ives Serneels, qui partagent avec la Suisse la tête de leur groupe qualificatif pour l'Euro 2022, défieront les Suissesse le 22 septembre à l'extérieur et le 1er décembre à Louvain. L'équipe nationale devait encore disputer cette saison deux matches qualificatifs pour le prochain Euro : le 14 avril à Louvain contre la Suisse et en Lituanie le 9 juin. Mais le coronavirus a obligé l'UEFA à reporter toutes les rencontres internationales. "En concertation avec les quatre pays issus de notre groupe qualificatif, une proposition de calendrier a été transmise à l'UEFA", a écrit l'Union belge mardi soir. "Dans ce contexte, il a par exemple été tenu compte des circonstances climatiques dans certains pays. C'est la raison pour laquelle la Lituanie ne jouera pas de matches à domicile en novembre et décembre." La Belgique se déplacera donc en Lituanie le 27 octobre. Avant leur premier duel décisif en Suisse le 22 septembre, les Red Flames reprendront la compétition le 18 septembre lors de la réception de la Roumanie, toujours à Louvain. L'Euro féminin, initialement prévu à l'été 2021 en Angleterre, a été repoussé en 2022. En effet, il était entré en concurrence avec le tournoi masculin, reporté lui de 2020 en 2021 à cause de la situation sanitaire. - Programme des Red Flames : Vendredi 18 septembre 2020 : Belgique - Roumanie (Louvain) Mardi 22 septembre 2020 : Suisse - Belgique Mardi 27 octobre 2020 : Lituanie - Belgique Mardi 1er décembre 2020 : Belgique - Suisse (Louvain) (Belga)