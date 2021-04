Coronavirus - Nouveau record mondial de cas, un milliard de doses de vaccins administrées

Près de 900.000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans le monde en une seule journée, un chiffre record en raison surtout de la flambée épidémique en Inde. Plus du tiers des contaminations supplémentaires enregistrées en 24 heures au niveau mondial, soit environ 340.000, l'ont été sur le territoire indien, selon un comptage effectué samedi par l'AFP.Près d'un million de nouveaux cas ont été recensés en trois jours dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Ce qui porte à 16,5 millions, depuis le début de la pandémie, le nombre des contaminations et à près de 190.000 celui des morts en Inde, désormais le deuxième pays le plus touché par le coronavirus, derrière les Etats-Unis. Les experts estiment que les chiffres pourraient en réalité être plus élevés. Si la flambée enregistrée cette semaine en Asie est principalement le résultat de la situation en Inde, le Népal a aussi connu une progression fulgurante de l'épidémie (+242%), avec 1.400 nouveaux cas quotidiens. A trois mois des Jeux olympiques, la situation au Japon préoccupe aussi: l'état d'urgence va être appliqué à Tokyo et dans trois autres départements (Kyoto, Osaka et Hyogo) dès dimanche et au moins jusqu'au 11 mai. Parallèlement, le cap du milliard -au moins 1.002.938.540- de doses de vaccins contre le Covid, administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi samedi en fin de journée, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles. (Belga)

