Un derby floridien entre Orlando City, ville-hôte, et l'Inter Miami de David Beckham ouvrira le tournoi "MLS is Back" organisé à huis clos par la ligue nord-américaine de foot à partir du 8 juillet, selon le tirage au sort effectué jeudi.La compétition à laquelle prendront part les 26 équipes de MLS se déroulera jusqu'au 11 août, sur le modèle d'une Coupe du monde de foot, avec une phase de groupes dont les résultats des matches compteront pour la saison régulière, interrompue en mars après seulement deux semaines de compétition, à cause du coronavirus. Dans le complexe sportif de Disney World, une vaste zone de plus de 90 hectares avec de nombreuses installations sportives, hôtels et services qui accueilleront également fin juillet les équipes NBA, les joueurs seront soumis à un protocole médical méticuleux. Ils devront notamment être testés au Covid-19 chaque veille de match. Masques et distanciation sociale seront requis pour les remplaçants et staffs sur les bancs. Côté foot, la composition des six groupes, trois par conférence, est désormais connue. Outre Orlando et Miami, New York City, Philadelphia Union, Chicago Fire et Nashville SC ont été versés dans le groupe A, le seul à six équipes, contre quatre pour les cinq autres. Toujours à l'Est, se retrouvent dans le groupe C, Toronto FC, New England Revolution, l'Impact Montréal entraîné par Thierry Henry, et DC United. Dans le groupe E, Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls, Columbus Crew SC. A l'Ouest, le champion en titre Seattle Sounders, le FC Dallas, les Vancouver Whitecaps et San Jose Earthquakes figurent dans le groupe B. Le groupe D réunit Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids et Minnesota United, le groupe F inclut le Los Angeles FC et le Los Angeles Galaxy pour un duel "angelino" attendu, ainsi que le Houston Dynamo et les Portland Timbers. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour des 8e de finale, avec des matches à élimination directe jusqu'à la finale. En cas de match nul au terme du temps réglementaire, les équipes se départageront directement par une séance de tirs au but. Le vainqueur de ce tournoi sera assuré de disputer la Ligue des Champions de la Concacaf 2021. A l'issue de ce tournoi, la MLS espère pouvoir reprendre la saison régulière dans ses stades, avec un calendrier raccourci. (Belga)