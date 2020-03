L'équipe cycliste Ineos, avec notamment Chris Froome et Egan Bernal, ne prendra le départ d'aucune course avant le 23 mars et le début du Tour de Catalogne, a annoncé la formation britannique. Par respect pour Nicolas Portal, son directeur sportif, décédé mardi d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans et en raison de la situation de propagation du coronavirus.Team Ineos ne sera ainsi pas au départ des Strade Bianche samedi, de Paris-Nice (du 8 au 15 mars), de Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et de Milan-Sanremo le 21 mars, ni de la Nokere Koerse (le 18 mars) et de la classique Bredene-Coxyde-Bredene (le 20 mars). Le Tour de Catalogne (du 23 au 29 mars) pourrait être la prochaine course pour Ineos suivant l'évolution de la situation. (Belga)