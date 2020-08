Coronavirus - Pas de Night of the Proms au Sportpaleis d'Anvers cet automne

Pour la première fois depuis 35 ans, il n'y aura pas de Night of the Proms au Sportpaleis d'Anvers cet automne. La série de concerts qui combine le rock, la pop et la musique classique sera annulée en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg en raison de la crise liée au coronavirus. Les billets déjà achetés seront automatiquement transférés aux dates de l'année prochaine (19 et 20 novembre 2021)."Nous étions prêts à annoncer notre programme et la vente des billets a très bien fonctionné, mais la sécurité du public, de nos artistes et de notre équipe est primordiale. Et jouer devant une salle à moitié vide à cause des mesures strictes ne fait plaisir à personne", a commenté Jan Vereecke, CEO de PSE Belgium qui organise l'événement. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.