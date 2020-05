Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a indiqué mardi dans une vidéo postée sur son compte Twitter qu'il allait établir son programme dans les jours qui viennent, après que l'Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé mardi le calendrier WorldTour remanié à la suite de la pandémie de coronavirus."Aujourd'hui, nous avons reçu le nouveau calendrier World Tour de l'UCI. Je vais le lire attentivement et en parler avec mon équipe. Je pense qu'on pourra prendre une décision dans les jours prochains pour essayer d'établir mon programme", déclare Philippe Gilbert. "C'est une bonne nouvelle car à partir d'aujourd'hui, je peux avoir une motivation concrète pour m'entraîner. C'est bien aussi pour toutes les parties du cyclisme : les équipes, les sponsors, les organisateurs mais aussi les coureurs et les fans. Je pense que tout le monde du cyclisme est heureux aujourd'hui", conclut le Liégeois. Le peloton est à l'arrêt depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19. Les épreuves WorldTour reprendront le 1er août avec les Strade Bianche. Parmi les 25 courses qui figurent au calendrier, on retrouve les trois grand tours et les cinq Monuments. Le Tour de France aura lieu du 29 août au 20 septembre, le Giro du 3 au 25 octobre et la Vuelta du 20 octobre au 8 novembre. Pour ce qui concerne les Monuments, Milan-Sanremo est prévu le 8 août, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, le Tour des Flandres le 18 octobre, Paris-Roubaix le 25 octobre et le Tour de Lombardie le 31 octobre. Les Mondiaux, prévus du 20 au 27 septembre à Aigle-Martigny (Suisse), sont maintenus aux dates prévues. (Belga)