Coronavirus - Pire séance en deux ans pour le Dow Jones

La Bourse de New York a plongé lundi sur fond d'accélération du rythme de propagation du coronavirus, les investisseurs s'inquiétant sérieusement des conséquences de l'épidémie sur l'économie mondiale.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a chuté de 3,6% à 27.964,34 points, enregistrant sa pire séance en plus de deux ans, et le Nasdaq a dégringolé de 3,7% à 9.221,45 points. (Belga)

