Coronavirus - Plus d'un million de cas déclarés en Afrique

Le continent africain a franchi jeudi la barre du million de cas de nouveau coronavirus officiellement déclarés, dont plus de la moitié enregistrés en Afrique du Sud, selon un comptage de l'AFP à 21h30 GMT.L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus touché par la pandémie, avec 538.184 cas, et 8.307 cas supplémentaires annoncés jeudi. Le pays enregistre 9.604 décès (+306). Le nombre des personnes guéries s'établit à 387.316. L'Egypte a enregistré près de 95.000 cas et le Nigeria près de 45.000. (Belga)

