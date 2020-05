Coronavirus - Plus de 1.600 morts aux Etats-Unis en 24 heures

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi 1.635 décès dus au coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de la pandémie dans le pays à plus de 77.000 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.Ces décès supplémentaires ont été recensés entre 20H30 locales jeudi et vendredi à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu. Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,28 million de cas officiellement diagnostiqués (+29.079 en 24 heures). (Belga)

