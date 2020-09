Coronavirus - Plus de 102.000 cas de contaminations en Belgique

Au total, 102.295 contaminations au coronavirus ont été comptabilisées, ressort-il lundi des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique, Sciensano. Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 1.196,1 cas entre le 11 et le 17 septembre en Belgique, soit une hausse de 62%.Par rapport aux chiffres communiqués dimanche, 1.547 nouveaux cas positifs ont été recensés. Il y a eu, par ailleurs, en moyenne 44 admissions à l'hôpital par jour entre le 13 et le 19 septembre. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.629. Les décès sont relativement stables à 2,4 par jour en moyenne entre le 11 et le 17 septembre, pour un total de 9.948. Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 4 au 17 septembre, est toujours en augmentation et est désormais à 117,7 (+111%). (Belga)

