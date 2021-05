Plus de 250 millions de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées aux USA jeudi, selon les données du centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC).Cela représente 57% de la population adulte des USA qui ont reçu au moins une première dose du vaccin. En outre, 42% de la population de plus de 18 ans ont reçu deux doses et sont donc pleinement vaccinés. Dans le groupe à risque des plus de 65 ans, 83% ont reçu une première dose et 70% sont pleinement vaccinés. Depuis le début de la campagne de vaccination mi-décembre Outre-Atlantique, 252 millions de doses ont déjà été administrées dans ce pays de 330 millions d'habitants. La première personne à avoir bénéficié de la vaccination aux Etats-Unis est une infirmière à New York le 14 décembre 2020. Les Etats-Unis utilisent principalement les vaccins produits par les firmes pharmaceutiques Moderna et Pfizer, qui nécessitent deux doses pour être pleinement efficace. Le vaccin de Johnson Johnson, qui ne nécessite qu'une dose, est aussi approuvé aux USA. (Belga)