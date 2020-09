Coronavirus - Plus de 4 millions de contaminations au coronavirus au Brésil

Depuis l'apparition du coronavirus, plus de 4 millions de cas ont déjà été enregistrés au Brésil, où 43.773 habitants ont été testés positifs au cours des dernières 24 heures et 834 personnes sont mortes dans le même laps de temps, a annoncé le ministère de la Santé jeudi.Le pays d'Amérique du Sud compte en effet un total de 4.041.638 cas de contamination, alors que le nombre officiel de décès dus au Covid-19 est passé à 124.614. Le Brésil est, après les États-Unis, le 2e pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus. (Belga)

