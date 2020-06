Coronavirus - Plus de 40.000 morts et 800.000 contaminés au Brésil

Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 40.000 morts du nouveau coronavirus et les 800.000 cas confirmés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.Ce pays de 212 millions d'habitants compte 40.919 décès, dont 1.239 recensés lors des dernières 24 heures, et 802.828 contaminations, le deuxième chiffre le plus élevé au monde après les Etats-Unis. Il devrait prochainement dépasser le Royaume-Uni (41.279 morts), au deuxième rang en nombre de décès. Le Brésil a enregistré 30.412 nouvelles contaminations, mais la plupart des spécialistes estiment que les chiffres officiels sont largement sous-estimés faute de tests suffisants. Le plus grand pays d'Amérique latine a franchi ces deux seuils symboliques le jour où les centre commerciaux ont rouvert leurs portes à Rio de Janeiro et Sao Paulo, les deux plus grandes villes du pays. Sao Paulo a dépassé pour la première fois la barre des 10.000 décès (10.115), contre 7.363 pour Rio. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.