En Italie, 4.585 nouveaux cas de contamination ont été recensés en 24 heures ainsi que 766 nouveaux décès, soit une légère augmentation par rapport à jeudi quand 760 décès avaient été enregistrés, a indiqué vendredi la Protection civile lors de sa conférence presse quotidienne.Le nombre de contaminations au Sars-CoV-2 est ainsi inférieur à celui enregistré jeudi quand 4.668 nouveaux cas avaient été comptabilisés. Les décès sont eux en légère augmentation par rapport à jeudi. Les chiffres démontrent néanmoins une certaine stabilisation de la situation. Un "plateau" a peut-être été atteint mais une baisse du nombre total de contaminations ne pourra être atteinte, selon les autorités sanitaires, que si les mesures de distanciation sociale strictes restent d'application. Quelque 119.827 personnes (incluant les guérisons et les décès) au moins ont été contaminées dans la Péninsule, ce qui place l'Italie devant l'Espagne en terme de nombre d'infections. 14.681 personnes ont par ailleurs été emportées par la maladie, ce qui place le pays où la mortalité est la plus élevée. La Lombardie demeure la région d'Italie la plus touchée avec 47.520 contaminations et 8.311 décès. Par ailleurs, 77 médecins ont également succombé à la maladie, selon l'agence de presse Ansa. (Belga)