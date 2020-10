Coronavirus - Poursuite de l'augmentation de la mortalité avec sept décès par jour en moyenne

Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort d'au moins 10.023 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie, ressort-il vendredi des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de décès quotidien est en hausse, avec une moyenne de 7 entre le 22 et le 28 septembre. Près de 70 malades sont admis en moyenne par jour à l'hôpital.Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève à près de 1.629 par jour entre le 22 et le 28 septembre (+8% par rapport à la période de sept jours précédente), une tendance dont la hausse ralentit toutefois depuis plusieurs jours. Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période allant du 15 au 28 septembre s'établit à 191,3 (+102%) pour l'ensemble du territoire. Le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève encore à 69,3 par jour en moyenne pour la période du 25 septembre au 1er octobre. Au total, 20.395 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise et 773 le sont encore actuellement, dont 156 en soins intensifs. (Belga)

