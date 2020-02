Coronavirus - Premier cas à Monaco, transféré à l'hôpital de Nice

Le gouvernement de Monaco a annoncé vendredi son premier cas d'infection au nouveau coronavirus, chez un patient dont l'état de santé "n'inspire pas d'inquiétude" et qui était "en cours de transfert" hospitalier en France dans la soirée.La personne, qui résidait à Monaco, a été prise en charge et placée à l'isolement dans la matinée au centre hospitalier Princesse Grace. Elle était en cours de transfert vendredi vers le service d'infectiologie du Centre hospitalier universitaire de Nice, "conformément aux dispositions convenues entre les deux pays", a précisé la principauté dans un communiqué. Ce patient ne fait pas partie des 19 nouveaux cas d'infection au coronavirus en France annoncés vendredi par le ministre français de la Santé Olivier Véran, a précisé une porte-parole monégasque. Une personne de son entourage "a été confinée à domicile" et une étude épidémiologique lancée, a précisé la Principauté. (Belga)

