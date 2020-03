Coronavirus - Premier mort australien, un ancien passager du Diamond Princess

Un Australien de 78 ans, ancien passager du paquebot Diamond Princess, mis en quarantaine au large du Japon, a été la première victime du coronavirus dans le pays, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.L'homme est mort tôt dimanche matin dans un hôpital de Perth (sud-ouest), a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère de la santé de l'Etat d'Australie-Occidentale. Son épouse, âgée de 79 ans et également contaminée à bord du paquebot, reste hospitalisée à Perth. P lus de 700 cas de coronavirus s'étaient déclarés parmi les passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière. "Le processus de la quarantaine n'a pas été parfait", avait reconnu le directeur du département des maladies infectieuses au Centre national du Japon pour la santé et la médecine, Norio Ohmagari. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.