Coronavirus - Premiers vaccins dans les prisons de Bruges et Merksplas

Un accord a été passé pour la vaccination du personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges, ainsi que pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas, a fait savoir mardi l'administration pénitentiaire."L'administration pénitentiaire a été informée aujourd'hui qu'il existe un accord pour vacciner le personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges. Il existe également un accord pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas, qui prévoit de vacciner à la fois le personnel pénitentiaire et les détenus âgés. En consultation avec l'Agence pour les soins et la santé, la vaccination sera bientôt programmée", a indiqué la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. (Belga)

